«Всё идет по плану»: о чем Путин предупредил на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин выступил на саммите СНГ 10 октября 2025 года, где сделал несколько заявлений. Отмечается, что российский лидер проинформировал страны СНГ о договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом рассказал лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
«Он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски. Наверное, вы все знаете. Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, — о предложениях по Украине. О предложениях США, а не России», — заявил Лукашенко во время интервью с журналистами.
Кроме того, российский лидер коснулся и других, не менее важных тем. Он подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются. Если США решат отказаться от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), это не приведёт к серьёзным последствиям. «У нас в этом отношении все идет по плану», — рассказал Путин во время выступления в Душанбе.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал слова благодарности Путину после его слов во время пресс-конференции в Душанбе. В первую очередь лидер Белого дома поблагодарил Путина за его позицию касательно Нобелевки.