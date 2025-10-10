«Всё идет по плану»: о чем Путин предупредил на саммите СНГ

«Он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски. Наверное, вы все знаете. Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, — о предложениях по Украине. О предложениях США, а не России», — заявил Лукашенко во время интервью с журналистами.