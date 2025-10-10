Ричмонд
В США на заводе оборонной компании произошел мощный взрыв

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в штате Тенесси, США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Согласно информации, в результате взрыва погибли несколько человек. Точное число жертв устанавливается.

Взрыв произошел на заводе, принадлежащем местному оборонному предприятию Accurate Energetic Systems.

В офисе шерифа округа Хикман подтвердили информацию о взрыве. Согласно данным, завод расположен в районе Бакснорт.

По информации CNN, на место происшествия прибыли экстренные службы, которые на данный момент держатся на расстоянии из-за опасности повторных взрывов. Местные жители сообщили, что ощутили мощный взрыв. Власти просят избегать этого района. -0-