Медведев посетил военный парад в КНДР по случаю 80-летия Трудовой партии страны

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил военный парад в Пхеньяне по случаю 80-летия создания Трудовой партии Северной Кореи. Об этом стало известно в пятницу, 10 октября.

— Парад действительно очень хорошо подготовлен. КНДР и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, живущих здесь, — рассказал политик.

Также Медведев добавил, что на этом параде был расчет корейского подразделения, участвующего в специальной военной операции на Украине. Он прошел под двумя флагами — России и Северной Кореи, рассказал зампред Совбеза.

Медведев выразил благодарность корейскому народу и высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну за «подвиг, который совершили корейские военнослужащие», помогая Вооруженным силам России. Его слова передает РИА Новости.

До этого, комментируя свой визит в Северную Корею во главе делегации от «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности заявил, что «время идет, друзья вместе», а «враги напрягаются».

