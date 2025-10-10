Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сообщил лидерам стран СНГ о предложении Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин проинформировал лидеров стран СНГ о договорённостях, достигнутых в ходе саммита на Аляске, и развитии ситуации вокруг украинского урегулирования. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам заседания Совета глав государств Содружества.

Источник: Life.ru

«Он подробно проинформировал, в том числе и об Аляске, о договорённостях, о ситуации до Аляски и после. Речь шла о предложениях самих США в своё время — и Путин это подтвердил — о предложениях по Украине», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко уточнил, что в ходе обсуждения особое внимание было уделено американским предложениям по урегулированию украинского конфликта. Он выразил убеждённость, что данные предложения всегда будут актуальны. Более того, их реализация способна незамедлительно остановить боевые действия.

После завершения официального визита в Таджикистан президент России Владимир Путин выразил уверенность в искреннем стремлении американского лидера Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине. Хотя некоторые шаги пока не принесли ощутимых результатов, остаются перспективы для дальнейшего прогресса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше