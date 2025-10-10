Трамп разочаровался в Си Цзиньпине: Глава Белого дома не видит смысла во встрече с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС в конце октября встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, вероятно, «больше не имеет смысла».
«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома пояснил, что Китай «рассылает письма» странам по всему миру и заявляет о намерении ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. По его мнению, такого рода послания со стороны Пекина «были особенно неуместными» на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Китай якобы «держит мир в заложниках», создавая монополию на глобальном рынке магнитов и других металлов. Он обратил внимание, что одна из политик, которые просчитывает Белый дом в настоящее время, — это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в Соединенные Штаты. Политик подчеркнул, что Вашингтон обладает более мощными монопольными рычагами, чем Пекин, но до сих пор воздерживался от их применения.
В августе газета Financial Times написала, что дефицит редкоземельных металлов на рынке в мире может усилиться. Издание отмечало, что, по мнению КНР, к подобному сценарию может привести стремление компаний Запада создать избыточные накопления таких металлов. Это касалось и готовой продукции, в числе которых магниты, необходимые для производства электрических двигателей. При этом источники газеты утверждали, что Китай якобы специально ограничивает экспорт редкоземельных металлов, чтобы использовать это в качестве рычага давления в торговой войне с США.
Тогда же стало известно, что Пекин ввел жесткие ограничения на экспорт стратегически важных минералов для оборонных предприятий стран Запада, что вызвало сбои в поставках и резкий рост цен. Китай, контролирующий более 90% мирового рынка этих ресурсов, необходимых для военпрома, требовал подтверждения, что продукция предназначена для гражданских целей, и задерживал отгрузки.