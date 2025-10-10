Трамп разочаровался в Си Цзиньпине: Глава Белого дома не видит смысла во встрече с лидером КНР

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Китай якобы «держит мир в заложниках», создавая монополию на глобальном рынке магнитов и других металлов. Он обратил внимание, что одна из политик, которые просчитывает Белый дом в настоящее время, — это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в Соединенные Штаты. Политик подчеркнул, что Вашингтон обладает более мощными монопольными рычагами, чем Пекин, но до сих пор воздерживался от их применения.