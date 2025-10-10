Ричмонд
Дмитриев рассказал о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины

Супруга президента США Мелания Трамп оказала содействие в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье. Об этом сообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своём посте в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьёй» — написал он.

Более того, по словам самой Мелании, Россия и США договорились обеспечить воссоединение с семьями дополнительных групп украинских детей, разлученных в результате боевых действий. Супруга американского президента выразила надежду, что мирный процесс может получить импульс благодаря таким действиям, направленным на защиту младшего поколения.

Ранее Мелания Трамп заявила, что в течение трёх месяцев у неё действует «открытый канал связи» с президентом России Владимиром Путиным. По нему они обсуждают тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

