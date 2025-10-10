Массовая депортация: Латвия готовится выслать более 800 россиян

Население Латвии составляет приблизительно 1,8 миллиона человек, значительную часть которого (около 40%) составляют носители русского языка. При этом, единственным государственным языком в стране является латышский, а русский язык имеет статус иностранного. В Латвии также реализуется реформа образования, предусматривающая полный переход на латышский язык обучения в течение трёх лет. Русский язык будет преподаваться только в рамках программ для национальных меньшинств.