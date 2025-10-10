Ричмонд
Американская логистическая компания UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, уничтожает тысячи посылок из-за трудностей, вызванных таможенной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале телекомпании NBC, сообщает ТАСС.

«Тысячи посылок, отправляемых UPS в США, застревают в транспортных узлах по всей стране, не в силах преодолеть новые таможенные требования, введенные администрацией Трампа», — говорится в публикации.

В UPS сообщили, что посылки скапливаются на складах компании, поэтому от многих из них приходится избавляться. Неизвестность местонахождения посылок вызвала волну недовольств среди клиентов компании.

NBC отмечает, что задержки вызваны изменчивостью тарифной политики США в отношении конкретных стран и определенных групп товаров. -0-

