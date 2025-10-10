Ричмонд
Мелания Трамп объявила о возвращении восьми украинских детей к семьям

Восемь украинских детей воссоединились со своими семьями благодаря совместной гуманитарной инициативе России и Украины. Эта новость поступила непосредственно от первой леди Соединённых Штатов Меланьи Трамп.

Источник: Life.ru

«Мой представитель напрямую работал с командой президента [России Владимира] Путина, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей к их семьям. За последние сутки восемь детей были воссоединены со своими родными», — рассказала Мелания Трамп.

Российские власти передали полные персональные данные каждого ребёнка, а также подтвердили предоставление необходимой социальной поддержки и медицинской помощи детям, вернувшимся домой.

Ранее Мелания Трамп заявляла, что в течение трёх месяцев у неё действует «открытый канал связи» с президентом России Владимиром Путиным. По нему они обсуждают тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

