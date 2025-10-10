FT: Нобелевский институт начал расследование утечки имени победителя премии мира

В Норвегии Нобелевский институт проводит расследование о возможной утечке имени лауреата премии мира в этом году. Об этом сообщила газета Financial Times.
Издание отметило, что причиной такого решения стало резкое увеличение онлайн-ставок в пользу оппозиционного экс-депутата парламента Венесуэлы Марии Корине Мачадо буквально за несколько часов до объявления ее лауреатом 2025 года.
Кроме того, Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он принялся выяснять все обстоятельства произошедшего.
Газета подчеркнула, что коэффициент Мачадо на одном из крупнейших в мире рынков прогнозов Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, однако всего за несколько минут подскочил до 31,5%. При этом в статье обратили внимание, что ни СМИ, ни эксперты не считали Мачадо «фавориткой» на получение премии до момента оглашения победителя.
Как писал сайт KP.RU, в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала венесульский политик Мария Корина Мачадо. В 2009 году она основала оппозиционную либеральную партию «Воля и движение» и стала депутатом Нацассамблеи Венесуэлы. Президента страны Уго Чавеса, как и его преемника Николаса Мадуро, экс-депутат воспринимала как своих главных врагов и возглавляла уличные акции протеста. Мачадо называет президент Мадуро «тираном», Трампа — человеком, который «может восстановить демократию в Венесуэле» и призывала «весь свободный мир» поддерживать Зеленского.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» решение не присудить Нобелевскую премию мира американскому лидеру Дональду Трампу. По его словам, Трамп заслужил эту награду, ему надо было отдавать. Кроме того, белорусский лидер указал, что присудить премию республиканцу нужно было особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому.