FT: Нобелевский институт начал расследование утечки имени победителя премии мира

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» решение не присудить Нобелевскую премию мира американскому лидеру Дональду Трампу. По его словам, Трамп заслужил эту награду, ему надо было отдавать. Кроме того, белорусский лидер указал, что присудить премию республиканцу нужно было особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому.