Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Отрывок выступления Сикорского продемонстрировало издание «Новости Live».
Ранее Сикорский заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о необходимости вынести на обсуждение вопрос о введении бесполётной зоны над Украиной.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше