Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во Львове заявил, что его страна не намерена сбивать ракеты над Украиной без согласия со стороны руководства НАТО.

Источник: Reuters

«Такие решения должны быть решениями всего (блока — RT.) НАТО, а не только лишь Польши», — указал глава МИД.

Отрывок выступления Сикорского продемонстрировало издание «Новости Live».

Ранее Сикорский заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о необходимости вынести на обсуждение вопрос о введении бесполётной зоны над Украиной.

