В Чехии зафиксировали полеты неопознанных БПЛА над военными объектами

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская армия зарегистрировала полеты беспилотников неизвестного происхождения над военными объектами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское издание Novinky.
«Армия регистрирует иностранные беспилотники над чешской инфраструктурой, особенно над военными объектами. Армия готова обнаруживать и идентифицировать беспилотники, а также обезвреживать их», — сообщила пресс-секретарь генерального штаба армии. По ее словам, чешская армия постоянно обменивается информацией о данных угрозах с партнерами по НАТО, однако более подробную информацию отказалась предоставить в связи с ее секретным характером.
Представитель генштаба также сказала, что обезвреживание дронов может происходить либо в форме нелетального электромагнитного воздействия, так называемого «глушения», либо летального — нейтрализации кинетической силой. Выбор формы применения сил также связан с возможными рисками сопутствующего ущерба.
Возможные действия МВД в отношении дронов прокомментировала также пресс-служба этого ведомства.
«В нашей республике действует комплексная система защиты воздушного пространства, обеспечиваемая чешской армией, которая может адекватно реагировать на ситуацию в зависимости от угрозы. Кроме того, вмешиваться в действия беспилотников имеют право полиция и военная полиция, их действия также соответствовали бы типу и характеру угрозы», — сообщили в МВД страны. -0-