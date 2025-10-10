Путин анонсировал скорое появление у России нового оружия: что известно

Помимо этого, в ходе пресс-подхода Владимир Путин высказался и на другие темы. Так, он рассказал о подготовке некоторыми странами ядерных испытаний. Российский лидер подчеркнул, что в случае, если это действительно состоится, Москва даст ответ и также проведет ядерные испытания. При этом на опережение российская сторона в данных вопросах никогда не действовала, подчеркнул он.