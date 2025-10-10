Путин анонсировал скорое появление у России нового оружия: что известно

В России в ближайшем будущем появится новое оружие. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Таджикистан в пятницу, 10 октября 2025 года.
По словам Владимира Путина, Россия в ближайшее время сообщит о новом оружии, испытания которого проходят с успехом.
«И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии… Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что относительно межконтинентальной составляющей на море и в воздухе новизна и современность российских вооружений находятся на высоком уровне.
«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума», — заявил глава России.
Военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выдвинул свои предположения относительно того, о чем именно говорил президент. По его мнению, речь шла о вооружении, которое может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями в комплексах разной дальности.
Помимо этого, в ходе пресс-подхода Владимир Путин высказался и на другие темы. Так, он рассказал о подготовке некоторыми странами ядерных испытаний. Российский лидер подчеркнул, что в случае, если это действительно состоится, Москва даст ответ и также проведет ядерные испытания. При этом на опережение российская сторона в данных вопросах никогда не действовала, подчеркнул он.
Российский лидер прокомментировал и итоги Нобелевской премии мира. Он отметил, что данную награду много раз получали те, кто ничего не сделал для мира. И этим самым, заявил Владимир Путин, нобелевский комитет нанес огромный ущерб авторитету премии. К слову, президент США Дональд Трамп выразил признательность главе России и поблагодарил его за слова об усилиях американского лидера по урегулированию мировых кризисов.