Стало известно, о каком новом оружии говорил Путин в Душанбе

Новое разрабатываемое в России оружие может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности. Такое мнение высказал военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Источник: Life.ru

«В этих условиях гибкие варианты реагирования, различные способы поражения противника, при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и ядерном снаряжении (помимо “Орешника”) делают возможности ВС РФ более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам», — цитирует аналитика ТАСС.

По словам Коротченко, к 2030 году Евросоюз планирует завершить подготовку к возможному конфликту с Россией, что включает в себя масштабное развертывание военного производства и переход к призывным армиям, что приведёт к созданию массовых вооружённых сил.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

