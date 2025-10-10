Ричмонд
Администрация Трампа начала массовые увольнения федеральных служащих

Сокращения проводятся в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приступила к реализации ранее анонсированных увольнений федеральных служащих на фоне продолжающейся приостановки деятельности правительства.

Об этом публично сообщил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, уточнив, что процесс сокращения штата уже стартовал.

До этого издание Wall Street Journal, опираясь на сведения из осведомленных кругов, информировало, что группа представителей Республиканской партии в Конгрессе выразила Белому дому обеспокоенность возможным падением рейтинга республиканцев вследствие массовых увольнений, настоятельно советуя воздержаться от подобных мер.

Ранее Трамп также заявил, что не все федеральные служащие, чьи выплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсации.

