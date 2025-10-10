FT: Нобелевский институт расследует утечку имени лауреата премии мира

Отмечается, что коэффициент Мачадо на одном из крупнейших в мире рынков прогнозов Polymarket за день до объявления результатов составлял 3,7%, но всего за несколько минут подскочил до 31,5%. FT также указывает, что ни СМИ, ни эксперты не считали Мачадо «фавориткой» на получение премии до момента оглашения победителя.