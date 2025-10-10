Мишустин назначил первого замглавы Минтранса России

Согласно данным на сайте ведомства, Пашков в разные годы занимал должности главы пресс-службы Московской железной дороги, советника министра путей сообщения России, начальника ФГУП Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, а также возглавлял департамент по связям с общественностью РЖД. В Минтрансе он был советником главы ведомства, замдиректора административного департамента, а затем и главой этого департамента. Летом прошлого года вступил в должность заместителя министра транспорта России.