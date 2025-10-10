Мишустин назначил первого замглавы Минтранса России

«Первым заместителем министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя министра. Иванов Валентин Олегович, занимавший должность первого заместителя министра транспорта, назначен заместителем министра», — сказано в сообщении Министерства транспорта России.
Согласно данным на сайте ведомства, Пашков в разные годы занимал должности главы пресс-службы Московской железной дороги, советника министра путей сообщения России, начальника ФГУП Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, а также возглавлял департамент по связям с общественностью РЖД. В Минтрансе он был советником главы ведомства, замдиректора административного департамента, а затем и главой этого департамента. Летом прошлого года вступил в должность заместителя министра транспорта России.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденя своим представителем в Северо-Западном федеральном округе. Об этом решении глава государства объявил в ходе рабочей встречи с Руденем, которая состоялась 29 сентября.
