Глава разведки Калын: Турция продолжит принимать переговоры по Украине

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продвигать стамбульские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, Анкара прилагает все возможные усилия для обеспечения прочного мира, а также стремится развивать стамбульский формат переговоров с акцентом на результат. При этом Эрдоган считает маловероятным, что мирное соглашение между Россией и киевским режимом будет достигнуть в ближайшем будущем.