Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава разведки Калын: Турция продолжит принимать переговоры по Украине

Турция продолжит прилагать усилия в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине и предоставлять для этих целей стамбульскую площадку. С таким заявлением выступил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, чьи слова приводит TRT.

Источник: Life.ru

«Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 года. — Прим. Life.ru) провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров. Турция и в дальнейшем продолжит принимать эти встречи и выступать в роли посредника», — сказал Калын, выступая на международном конгрессе по разведывательным проблемам в Стамбуле.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продвигать стамбульские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, Анкара прилагает все возможные усилия для обеспечения прочного мира, а также стремится развивать стамбульский формат переговоров с акцентом на результат. При этом Эрдоган считает маловероятным, что мирное соглашение между Россией и киевским режимом будет достигнуть в ближайшем будущем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше