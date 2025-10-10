Небензя: США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле

«Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью смены неугодного Соединенным Штатам режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире. При этом Белый дом, последовательно повышая градус напряженности и искусственно нагнетая атмосферу противостояния, сознательно закрывает окно переговорных возможностей и игнорирует призывы венесуэльского лидера совместно бороться с наркотрафиком. От подобных действий до прямой вооруженной агрессии всего один шаг», — сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.