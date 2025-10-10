Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле

Постоянный представитель России при ООН призвал Соединенные Штаты прекратить эскалацию.

Источник: AP 2024

ООН, 10 октября. /ТАСС/. США в соответствии с классическим инструментарием цветных революций ведут кампанию оказания давления на Венесуэлу с целью смены неугодного им режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью смены неугодного Соединенным Штатам режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире. При этом Белый дом, последовательно повышая градус напряженности и искусственно нагнетая атмосферу противостояния, сознательно закрывает окно переговорных возможностей и игнорирует призывы венесуэльского лидера совместно бороться с наркотрафиком. От подобных действий до прямой вооруженной агрессии всего один шаг», — сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Он призвал США прекратить эскалацию в отношении Венесуэлы и не совершать непоправимую ошибку.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше