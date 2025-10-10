Ричмонд
Экс-премьер Британии Риши Сунак устроился на работу в Microsoft и Anthropic

Сунак останется в парламенте, а в Microsoft в Сиэтле будет работать неполный день.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Великобритании и действующий депутат Палаты общин Риши Сунак получил должность старшего советника в компании Microsoft и американском стартапе в сфере искусственного интеллекта Anthropic, сообщает The Independent.

По данным издания, Сунак останется в парламенте, а в Microsoft в Сиэтле будет работать неполный день, предоставляя компании стратегические рекомендации по макроэкономическим и геополитическим вопросам.

Свой заработок политик намерен передать благотворительной организации «Ричмондский проект», занимающейся развитием математических навыков.

Консультативный комитет по деловым назначениям ранее подвергался критике за неспособность предотвращать ситуации, когда бывшие министры могли использовать служебные связи в личных целях.

Ранее сообщалось, что бывший президент Польши Дуда решил стать журналистом.