Мачадо отметила, что такое событие является признанием борьбы всех венесуэльцев за свободу. По ее словам, она также рассчитывает на поддержку главы Белого дома, народов США, Латинской Америки и демократических стран мира как главных союзников ее дела.
— Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела! — говорится в публикации.
Предполагалось, что премию получит лично Трамп. С начала его президентского срока многие политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома в рамках конфликта в Секторе Газа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту Штатов. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира.
Общаясь с репортерами по итогам визита в Таджикистан, президент России Владимир Путин заявил, что решение Нобелевского комитета по премии мира нанесло огромный ущерб авторитету самого комитета. По словам главы государства, премию мира неоднократно присуждали тем людям, которые для мира ничего не делали. Отдельно Путин подчеркнул, что Трамп, который был одним из ключевых номинантов премии, искренне стремится разрешить украинский конфликт. В свою очередь, Трамп поблагодарил коллегу за поддержку.