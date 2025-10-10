Предполагалось, что премию получит лично Трамп. С начала его президентского срока многие политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома в рамках конфликта в Секторе Газа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту Штатов. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира.