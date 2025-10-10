Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, но не сказал, из какой страны планируется поставка. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем две системы, мы ожидаем осенью. Эти две системы с соответствующим комплектом ракет… Безусловно, это не та десятка систем ПВО, которые мы ожидаем от США, это другие системы, о которых нам удалось договориться», — сказал Зеленский в видео, трансляция которого была опубликована в YouTube-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-