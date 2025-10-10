Американские военные прибыли в сектор Газа

Часть военнослужащих прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже были дислоцированы, остальные прибыли из других регионов, где располагаются подразделения США. Полностью американский контингент численностью около 200 человек будет развернут в секторе Газа до 12 октября. Предполагается, что на создание центра мониторинга потребуется от нескольких дней до нескольких недель.