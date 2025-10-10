Ричмонд
Американские военные прибыли в сектор Газа

Военные США начали размещаться в секторе Газа с целью контроля за соблюдением договоренностей.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные начали размещаться в секторе Газа с целью контроля за соблюдением договоренностей, сообщает CNN, ссылаясь на источники в министерстве обороны США.

Часть военнослужащих прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже были дислоцированы, остальные прибыли из других регионов, где располагаются подразделения США. Полностью американский контингент численностью около 200 человек будет развернут в секторе Газа до 12 октября. Предполагается, что на создание центра мониторинга потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Основной задачей центра станет предотвращение хаотичных ситуаций и обеспечение эффективной работы гуманитарных организаций.

Ранеее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на урегулирование ситуации в секторе Газа.

