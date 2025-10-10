В Китае предупредили, что угрозы «Томагавками» обернутся для США суровыми ответными мерами

По мнению аналитиков, Москва может ответить «асимметричными мерами». Владимир Путин, как утверждают эксперты, способен напомнить США о временах Карибского кризиса, но в современной форме. Вместо размещения ракет на Кубе Россия может направить к её берегам атомные подводные лодки проекта «Борей». Эти субмарины практически не поддаются обнаружению из-за своей сверхнизкой шумности. Каждая из них оснащена ракетами, достаточными для нанесения удара по западному побережью США.