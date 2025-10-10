Американские войска начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня в Газе

Утверждается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано порядка 200 американских военных. Их ключевая задача — контроль за соблюдением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Также военнослужащие ВС США будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа.
Часть военных была переброшена из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований Соединённых Штатов. Полное развёртывание контингента ожидается к воскресенью. В Минобороны США отметили, что создание центра в настоящее время находится на начальной стадии, этот процесс займёт несколько недель.
Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Как уточнили в Армии обороны Израиля, это произошло в 12:00 по московскому времени. Силы ЦАХАЛ начали перемещение на новые согласованные рубежи. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на предложенную США линию отвода войск в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС также заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США.
