Американские войска начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня в Газе

Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Как уточнили в Армии обороны Израиля, это произошло в 12:00 по московскому времени. Силы ЦАХАЛ начали перемещение на новые согласованные рубежи. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на предложенную США линию отвода войск в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС также заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США.