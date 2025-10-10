Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский анонсировал поставку двух систем ПВО Patriot Украине этой осенью

Зеленский анонсировал поставку двух систем ПВО Patriot этой осенью, не уточнив страну, которая их предоставит.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский анонсировал поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, не уточнив страну, которая их предоставит. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы ожидаем две системы с соответствующим комплектом ракет. Это не та десятка систем ПВО, которую мы ждем от США, а другие комплексы, о которых удалось договориться», — сказал Зеленский.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что такие грузы могут стать законной целью для России. В Кремле также отмечали, что усиление поставок оружия Западом не способствует переговорам и несет негативные последствия.

Кроме того, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ и двусторонних встреч в Душанбе рассказал, как Россия ответит на передачу Украине Tomahawk.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше