Зеленский анонсировал поставку двух систем ПВО Patriot Украине этой осенью

Владимир Зеленский анонсировал поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, не уточнив страну, которая их предоставит. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем две системы с соответствующим комплектом ракет. Это не та десятка систем ПВО, которую мы ждем от США, а другие комплексы, о которых удалось договориться», — сказал Зеленский.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что такие грузы могут стать законной целью для России. В Кремле также отмечали, что усиление поставок оружия Западом не способствует переговорам и несет негативные последствия.
Кроме того, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ и двусторонних встреч в Душанбе рассказал, как Россия ответит на передачу Украине Tomahawk.