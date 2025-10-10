Небензя предупредил США: рискуют совершить непоправимую ошибку

Ранее KP.RU сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать природные богатства своей страны США. Но неожиданно получил жесткий ответ от Вашингтона. В США заявили, что он якобы является «главой наркокартеля» и неоднократно заявляли, что будут взрывать суда под предлогом перевозки наркотиков.