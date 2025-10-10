Ричмонд
Небензя предупредил США: рискуют совершить непоправимую ошибку

Небензя: США нужно немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель в ООН от России Василий Небензя предупредил США. Он заявил, что Вашингтон рискует сделать непоправимую ошибку. Отмечается, что речь идет об эскалации отношений с Венесуэлой.

США должны незамедлительно прекратить обострение ситуации с Венесуэлой и не допустить «непоправимой ошибки», рассказал представитель от России в ООН. Также Небензя выразил мнение, что США хотят сменить политический строй в Венесуэле, поэтому скоцентрировались на этом регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать природные богатства своей страны США. Но неожиданно получил жесткий ответ от Вашингтона. В США заявили, что он якобы является «главой наркокартеля» и неоднократно заявляли, что будут взрывать суда под предлогом перевозки наркотиков.

