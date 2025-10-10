Ричмонд
Хинштейн поблагодарил лидера КНДР за помощь в освобождении Курской области

Глава Курской области отметил, что рассчитывает на развитие сотрудничества с КНДР.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн принял участие во встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которую провел председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Хинштейн выразил благодарность северокорейскому лидеру от имени жителей региона за поддержку Корейской народной армии в освобождении Курской области, участие саперов из КНДР в разминировании и содействие в восстановлении инфраструктуры.

Глава региона отметил, что рассчитывает на развитие сотрудничества с КНДР. В ходе визита он провел ряд встреч с представителями Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

«В наших планах не только установление побратимских связей, но и сотрудничество в сфере экономики, образования, гуманитарном направлении. Уверен, что взаимопомощь и поддержка между нашими государствами будут только крепнуть», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
