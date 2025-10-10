Правительство России включило Renault в санкционный список

В соответствии с постановлением, федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие-либо сделки, включая внешнеторговые. Более того, документ освобождает контрагентов Renault от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед французской компанией. Отмечается, что Renault имеет давнюю историю работы в сфере военной промышленности, начиная еще с Первой мировой войны. В 2025 году французское министерство вооруженных сил объявило о планах крупного автопроизводителя наладить производство боевых беспилотников на территории Украины. Позднее радиостанция France Info уточнила, что речь идет именно о концерне Renault.