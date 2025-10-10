Правительство России включило Renault в санкционный список

Renault известна и своим военпромом.
Правительство Российской Федерации внесло французский автомобильный концерн Renault в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. Соответствующее постановление, опубликованное 10 октября 2025 года на официальном портале правовых актов, фактически запрещает любые сделки с французской компанией и ее дочерними предприятиями на территории России.
«Постановление принято во исполнение президентского указа 2022 года “О применении ответных специальных экономических мер”. Правительство ведет перечни как компаний, в отношении которых введены простые ограничения, так и связанных с ВПК недружественных государств производителей», — говорится в документе, цитирует ТАСС.
В соответствии с постановлением, федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие-либо сделки, включая внешнеторговые. Более того, документ освобождает контрагентов Renault от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед французской компанией. Отмечается, что Renault имеет давнюю историю работы в сфере военной промышленности, начиная еще с Первой мировой войны. В 2025 году французское министерство вооруженных сил объявило о планах крупного автопроизводителя наладить производство боевых беспилотников на территории Украины. Позднее радиостанция France Info уточнила, что речь идет именно о концерне Renault.
Ранее Роспатент отказал в регистрации товарного знака французского автомобильного концерна Renault на территории России. Соответствующие сведения размещены в электронной базе данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Аналогичные попытки зарегистрировать свои товарные знаки в России предпринимали и другие зарубежные автопроизводители. В частности, после ухода с российского рынка в 2022 году заявку на регистрацию своего бренда подал Mercedes-Benz. Представители компаний подчеркивают, что такие меры необходимы для защиты прав интеллектуальной собственности и предотвращения неправомерного использования брендов на территории РФ.