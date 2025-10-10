Латвия собирается депортировать более 800 россиян

В Латвии инициирован процесс высылки свыше 800 граждан России, которые якобы нарушили миграционное законодательство, информирует издание Politico.
Мадара Пуке, занимающая должность руководителя отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции, подчеркнула, что указанным лицам предписано выехать из страны до 13 октября.
В случае несоблюдения данного требования их дальнейшее пребывание на территории Латвии будет квалифицировано как незаконное.
Ранее обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что между Соединёнными Штатами и странами Прибалтики возникло напряжение из-за различий в подходах к России.