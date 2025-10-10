Ричмонд
Латвия собирается депортировать более 800 россиян

Им предписано выехать из страны до 13 октября.

Источник: Аргументы и факты

В Латвии инициирован процесс высылки свыше 800 граждан России, которые якобы нарушили миграционное законодательство, информирует издание Politico.

Мадара Пуке, занимающая должность руководителя отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции, подчеркнула, что указанным лицам предписано выехать из страны до 13 октября.

В случае несоблюдения данного требования их дальнейшее пребывание на территории Латвии будет квалифицировано как незаконное.

Ранее обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что между Соединёнными Штатами и странами Прибалтики возникло напряжение из-за различий в подходах к России.