BFMTV: премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

Сам Лекорню, который после отставки заявлял, что его «миссия завершена» и он уже не вернется к должности главы кабмина, оперативно подтвердил назначение на своей странице в X. Политик заявил, что принимает предложение главы государства «из чувства долга», чтобы успеть сформировать бюджет до конца года и положить конец политическому кризису, «который вызывает раздражение французов» и «наносит ущерб имиджу Франции». «Я сделаю все, чтобы эта миссия увенчалась успехом», — написал он.