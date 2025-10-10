BFMTV: премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

«Президент Республики назначил Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — гласит короткое заявление, в котором не приводится никаких дополнительных деталей.
Сам Лекорню, который после отставки заявлял, что его «миссия завершена» и он уже не вернется к должности главы кабмина, оперативно подтвердил назначение на своей странице в X. Политик заявил, что принимает предложение главы государства «из чувства долга», чтобы успеть сформировать бюджет до конца года и положить конец политическому кризису, «который вызывает раздражение французов» и «наносит ущерб имиджу Франции». «Я сделаю все, чтобы эта миссия увенчалась успехом», — написал он.
Переназначенный на пост премьера политик предостерег, что справиться с задачей он сможет только при определенных условиях. В первую очередь это вынесение на обсуждение в парламент всех вопросов, затронутых на консультациях с партийными лидерами в последние дни. Вторым приоритетом он назвал восстановление баланса бюджета, подчеркнув, что «никто не сможет уклониться от этой необходимости».
Наконец, Лекорню рассчитывает, что новый кабинет министров, который ему предстоит сформировать в ближайшие дни, «должен будет олицетворять обновление и разнообразие компетенций».