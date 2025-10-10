Зеленский рассказал о новой схеме изъятия замороженных активов России

Владимир Зеленский в своём обращении намекнул на разработку новой схемы, направленной на использование российских активов в интересах Киева. Украинский лидер отметил, что механизм является сложным, поскольку не предполагает прямого изъятия средств, а основывается на гарантиях иностранных государств.
«Это сложно, но мы получаем позитивные сигналы относительно изъятия соответствующих денег. Там не совсем изъятие, другая схема — через гарантии стран происходит, не хочу вдаваться в детали», — заявил Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский дал понять, что виновным в поражении объектов энергетики Киева считает в том числе и мэра украинской столицы Виталия Кличко..
Ранее сообщалось, что в Киеве неожиданно заявили о готовности немедленно прекратить огонь.
