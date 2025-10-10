Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские военные начали прибывать в Израиль

Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований США. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра находится на ранней стадии и займет несколько недель.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источника, в Израиле будет размещено около 200 военнослужащих США. Их основная задача — контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечению безопасности, а также мониторинг усилий по формированию гражданского управления в анклаве.

Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований США. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра находится на ранней стадии и займет несколько недель.

«Это займет несколько дней, возможно, недель — процесс не произойдет за одну ночь», — заявил американский чиновник.

По информации CNN, координационный центр будет использоваться представителями разных стран, неправительственных организаций и частного сектора, чтобы «избежать хаоса и обеспечить слаженную работу гуманитарных структур».-0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше