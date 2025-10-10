10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По данным источника, в Израиле будет размещено около 200 военнослужащих США. Их основная задача — контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечению безопасности, а также мониторинг усилий по формированию гражданского управления в анклаве.
Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований США. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра находится на ранней стадии и займет несколько недель.
«Это займет несколько дней, возможно, недель — процесс не произойдет за одну ночь», — заявил американский чиновник.
По информации CNN, координационный центр будет использоваться представителями разных стран, неправительственных организаций и частного сектора, чтобы «избежать хаоса и обеспечить слаженную работу гуманитарных структур».-0-