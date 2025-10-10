Макрон сделал неожиданное кадровое назначение

Напомним, что согласно данным исследования Elabe, рейтинг доверия к Макрону достиг критической отметки, упав до 14%. На фоне углубляющегося политического кризиса во Франции, эти показатели оказались даже ниже, чем в период пика протестов «желтых жилетов» в ноябре 2018 года.