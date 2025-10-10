Ричмонд
В США поблагодарили Кремль за поддержку Трампа

Американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна выступила с заявлением, в котором назвала президента США Дональда Трампа достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

На своей странице в социальной сети X она выразила мнение, что Трамп заслужил эту награду за свои усилия по урегулированию восьми военных конфликтов.

Одновременно Луна поблагодарила Россию за поддержку американского лидера, добавив, что Нобелевский комитет, по её мнению, уже утратил доверие общественности.

Ранее сообщалось, что Макрон сделал неожиданное кадровое назначение.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

