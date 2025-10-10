Правительство России ввело санкции в отношении французского автоконцерна Renault

Правовой основой для введения санкций служит постановление № 851 от 11 мая 2022 года. Согласно данному документу, санкционный список включает в себя два раздела: в один вносятся организации, против которых принимаются специальные экономические меры, а в другой — компании, работающие в сфере военно-технического сотрудничества. Renault SAS относится ко второй категории.