Ранее Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Главарь киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере. Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.