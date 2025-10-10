Ричмонд
Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ракет ATACMS

Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждал возможные поставки американского оружия. Как утверждает украинское издание «Страна.ua», речь шла о РСЗО HIMARS и ATACMS.

Источник: Life.ru

По словам бывшего комика, разговор не ограничился темой ракет «Томагавк». Он отметил, что количество имеющихся у Украины ATACMS остаётся недостаточным для выполнения поставленных задач. Реакция республиканца неизвестна.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Главарь киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере. Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

