По словам бывшего комика, разговор не ограничился темой ракет «Томагавк». Он отметил, что количество имеющихся у Украины ATACMS остаётся недостаточным для выполнения поставленных задач. Реакция республиканца неизвестна.
Ранее Зеленский рассказал о подготовке к важной встрече с американскими партнёрами. Главарь киевского режима подчеркнул стратегическую значимость предстоящих переговоров, заявив о намерении представить несколько «сильных соглашений» в оборонной сфере. Украинскую делегацию на переговорах возглавят ключевые государственные деятели, включая премьер-министра Юлию Свириденко, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, а также представителей Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.