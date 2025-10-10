Правительство РФ внесло концерн Renault в санкционный список

Данное решение вводит полный запрет для федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также для российских физических и юридических лиц на заключение и выполнение любых сделок с Renault и её дочерними структурами, включая внешнеторговые операции. Кроме того, документ освобождает контрагентов Renault от обязательств по исполнению ранее заключённых финансовых и договорных обязательств перед французской компанией.