Правительство РФ внесло концерн Renault в санкционный список

Правительство Российской Федерации включило французский автоконцерн Renault в перечень компаний, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют специальные экономические ограничения.
Соответствующее постановление, принятое во исполнение указа президента России от 2022 года «О применении ответных специальных экономических мер», опубликовано на официальном портале правовой информации.
Данное решение вводит полный запрет для федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также для российских физических и юридических лиц на заключение и выполнение любых сделок с Renault и её дочерними структурами, включая внешнеторговые операции. Кроме того, документ освобождает контрагентов Renault от обязательств по исполнению ранее заключённых финансовых и договорных обязательств перед французской компанией.
