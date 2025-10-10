Европейцы не спешат отказываться от газа РФ: на Западе рассказали, кто нарастил закупки у Москвы

Российские энергоресурсы ожидаемо оказались ценны для Европейского союза. Ряд стран увеличили импорт из Москвы. В их числе Франция, Бельгия, Нидерланды, а также Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия, утверждает Reuters.
Сообщается, что во Франции закупки энергоносителей из РФ выросли на 40% — до 2,2 миллиардов евро. В Нидерландах — на 72% — до 498 миллионов евро.
По данным агентства, Европа обеспечивает миллиарды евро для российской экономики. При этом Соединенные Штаты выступили с призывом к ЕС, требуя прекратить импорт энергоресурсов из РФ.
«Семь из 27 стран-членов Евросоюза увеличили стоимость импорта по сравнению с прошлым годом, включая пять стран, поддерживающих Украину», — говорится в статье.
Как ранее заявляло агентство, страны ЕС предварительно одобрили план по запрету закупок нефти и газа РФ с 2028 года. Документ передали на утверждение Совету Евросоюза.