В воздушном пространстве Швеции на следующей неделе пройдут учения ВВС

«Во вторник с 14.00 по всемирному времени (17.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) и до конца суток учения ВВС пройдут в воздушном пространстве страны в районе 63 градусов северной широты», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что 17 октября в тех же географических координатах учения продлятся в период с 10.00 до 14.00 по всемирному времени (с 13.00 до 17.00 по минскому времени). При этом высота полетов не ограничена.