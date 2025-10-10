Ричмонд
В воздушном пространстве Швеции на следующей неделе пройдут учения ВВС

«Данное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства страны», — подчеркнул собеседник агентства.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения ВВС пройдут на следующей неделе в воздушном пространстве Швеции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, речь идет про вторник, 14 октября, и пятницу, 17 октября.

«Во вторник с 14.00 по всемирному времени (17.00 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) и до конца суток учения ВВС пройдут в воздушном пространстве страны в районе 63 градусов северной широты», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что 17 октября в тех же географических координатах учения продлятся в период с 10.00 до 14.00 по всемирному времени (с 13.00 до 17.00 по минскому времени). При этом высота полетов не ограничена.

«Данное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства страны», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс 13 октября приступит к проведению ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. При этом он уточнил, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается. Эти воздушные учения проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО и включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.

О географии проведения учений официально не сообщается. -0-

