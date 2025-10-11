Ричмонд
Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что прилагает максимальные усилия для того, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к оказанию давления на Россию, введением новых санкций.

«Вы знаете, я стараюсь изо всех сил. Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним. И я действительно рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила», — заявил на пресс-конференции глава киевского режима.

Напомним, что Зеленский в своём обращении намекнул на разработку новой схемы, направленной на использование российских активов в интересах Киева.

Ранее сообщалось, что в США поблагодарили Кремль за поддержку Трампа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

