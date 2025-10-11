Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

«Вы знаете, я стараюсь изо всех сил. Я открыт с президентом Трампом, и, я думаю, вы видели это. Я не ищу особых дипломатических способов общения с ним. И я действительно рассчитываю на его давление, потому что у него есть эта сила», — заявил на пресс-конференции глава киевского режима.