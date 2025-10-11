Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Себастьен Лекорню вновь стал премьер-министром Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Источник: Life.ru

«Президент Республики назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Французские СМИ отмечали, что отставка Лекорню усилила кризис в стране. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше