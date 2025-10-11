Себастьен Лекорню вновь стал премьер-министром Франции

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Французские СМИ отмечали, что отставка Лекорню усилила кризис в стране. Произошедшее ввергает французского лидера Эмманюэля Макрона в хаос.