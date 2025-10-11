Новости СВО. ВС РФ зачищают фланги под Константиновкой, ВСУ в мясорубке под Димитровом, новые «герани» карают Киев, Трамп хочет вернуть украинских детей, 11 октября

— Закончив зачистку попавшей в окружение группировки ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища, мы продвигаемся в районе Иванополья. Это село, вплотную прилегающее к Константиновке. Там уже работают наши штурмовые группы. Можно говорить, что мы уже начинаем бои за городскую застройку, — рассказал он.