В Газе заявили о возвращении около 250 тыс. человек после объявления перемирия

«После введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тыс. человек», — сказал представитель ведомства, подконтрольного радикальному палестинскому движению.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 тыс. человек вернулись в город Газа после того, как режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуда Басаля.

«Сегодня после введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тыс. человек», — сказал представитель ведомства, подконтрольного радикальному палестинскому движению. По его словам, еще около 200 тыс. палестинцев вернулись в северные районы анклава, которые израильская армия ранее объявила «крайне опасными» для гражданского населения.

9 октября представители Израиля и ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября в 12.00 по минскому времени. Согласно заявлению израильской армии, ее воинские подразделения занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации. −0-

