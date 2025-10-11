Ричмонд
Трамп объявил о введении 100% пошлин на все китайские товары

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 2025 года беспрецедентных торговых ограничений в отношении Китайской Народной Республики.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 2025 года беспрецедентных торговых ограничений в отношении Китайской Народной Республики. В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер заявил о намерении установить стопроцентные тарифы на все китайские товары сверх существующих пошлин.

Одновременно будет введен экспортный контроль на поставки критически важного программного обеспечения китайского производства.

Трамп уточнил, что эти меры могут быть реализованы и ранее указанного срока, если Пекин предпримет действия, которые будут расценены как недружественные.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

