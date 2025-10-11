Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал причину введения новых пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social объяснил введение новых ограничительных мер против Китая агрессивной торговой позицией Пекина.

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social объяснил введение новых ограничительных мер против Китая агрессивной торговой позицией Пекина.

Американский лидер заявил, что получил информацию о готовящихся со стороны КНР масштабных мерах экспортного контроля, запланированных к введению с 1 ноября.

В ответ на эти действия Трамп объявил о симметричных мерах: введении стопроцентных дополнительных пошлин на китайские товары и установлении экспортного контроля на поставки критически важного программного обеспечения в Китай.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении 100% пошлин на все китайские товары.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше