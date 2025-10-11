Трамп назвал причину введения новых пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social объяснил введение новых ограничительных мер против Китая агрессивной торговой позицией Пекина.
Американский лидер заявил, что получил информацию о готовящихся со стороны КНР масштабных мерах экспортного контроля, запланированных к введению с 1 ноября.
В ответ на эти действия Трамп объявил о симметричных мерах: введении стопроцентных дополнительных пошлин на китайские товары и установлении экспортного контроля на поставки критически важного программного обеспечения в Китай.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении 100% пошлин на все китайские товары.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.