«Евротройка» готова к дальнейшим действиям по российским активам

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны «евротройки» — Великобритания, Франция и Германия — заявили о готовности к дальнейшим шагам в направлении изъятия замороженных российских активов для передачи Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы готовы продвигаться далее в скоординированном использовании замороженных российских активов для поддержки вооруженных сил Украины и таким образом усадить Россию за стол переговоров. Мы намерены делать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки», — говорится в совместном заявлении «евротройки», опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит «репарации». При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ — примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 млрд евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. -0-