Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Кличко

«Если мы возьмём Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО… Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всём, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — сказал Зеленский.