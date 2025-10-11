Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Кличко

«Если мы возьмём Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО… Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всём, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — сказал Зеленский.
Главарь киевского режима заявил, что проблема не сводится только к системам ПВО, поскольку военные не могут применять Patriot против дронов. При этом он воздержался от предъявления претензий в адрес мэра столицы, но дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики, в том числе, и Виталия Кличко.
Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены.
