Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением об ударах по Киеву. Он признал слабую защищенность столицы и, в частности, ТЭЦ. Глава киевского режима в Telegram-канале обвинил в поражении объектов энергетики мэра Киева Виталия Кличко.
Зеленский подчеркнул, что проблема не только в работе сил противовоздушной обороны. По мнению бывшего комика, в Киеве не могут использовать ракеты американского производства Patriot против беспилотников.
«Я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — заявил Зеленский, намекая на Виталия Кличко.
Помимо киевской ТЭЦ, прошлой ночью повреждения получили и другие объекты энергетики. В их числе гидроэлектростанция в Черкасской области. Кроме того, удары пришлись по Приднепровской и Криворожской ТЭС.