Эвакуация объявлена в Днепропетровской области, люди в панике

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате в Киеве произошло полное отключение электроэнергии. Также проблемы с электро- и водоснабжением были зафиксированы в Днепре и Кривом Роге. В Запорожье повреждены объекты газовой инфраструктуры. По данным Министерства обороны Российской Федерации, удары были нанесены по энергетическому сектору Украины, что привело к выходу из строя основных тепловых и гидроэлектростанций.